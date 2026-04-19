ಬೆಂಗಳೂರು: ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೂರನೇ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವನ್ನಾಗಿಸುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವನ್ನು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡವು 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಅಜೇಯ ಓಟಕ್ಕೂ ತಡೆಬಿತ್ತು. 

ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೂರನೇ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ತಂಡ ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. 'ಶತಕದ ಪಂದ್ಯ'ವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ, ಡೆಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾದ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ (57;34ಎ) ಮತ್ತು ಟ್ರಿಸ್ಟನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್ (ಔಟಾಗದೇ 60;47ಎ) ಆಸ್ಪದ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.

ಅವರಿಬ್ಬರ ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಪಡೆಯು ಗೆಲುವಿನ ಹಳಿಗೆ ಮರಳಿತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್, ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡದೇ ಫಿನಿಷರ್ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.

ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಲುಂಗಿ ಎನ್ಗಿಡಿ (39ಕ್ಕೆ 2), ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ (32ಕ್ಕೆ 2) ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ್ (18ಕ್ಕೆ 2) ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು 8 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 175 ರನ್ಗಳಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರು. ಆರಂಭ ಆಟಗಾರ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ (63;38ಎ) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದವರು ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. 

ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ವೇಗಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಿದರು. ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪಥುಮ್ ನಿಸಾಂಕ (1) ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯು ಬಲೆಗೆ ಕೆಡವಿದರು. ಮೂರನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ (5) ಮತ್ತು ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ (2) ಅವರ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಮೇಲುಗೈ ಒದಗಿಸಿದರು. 

18 ರನ್ಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಆಸರೆಯಾದರು. ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ 69 (44 ಎಸೆತ) ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ಕೃಣಾಲ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ರಾಹುಲ್, ವಿರಾಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಆದರು. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ನಿಂದ ಎಡಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬಂದ ವಿರಾಟ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಡೈವ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದರು. 

ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಅಕ್ಷರ್ (26;16ಎ) ಮತ್ತಷ್ಟು ಚೇತರಿಕೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದರು. ಆಟದ ವೇಳೆ ಕಾಲು ನೋವಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಅಕ್ಷರ್ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗದೇ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳಿದರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭುವಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಬಿಗಿದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ರೋಚಕವಾಯಿತು. ಅಕ್ಷರ್ ಮರಳಿದ ನಂತರ ಕ್ರೀಸ್ಗಿಳಿದ 'ಕಿಲ್ಲರ್' ಮಿಲ್ಲರ್ ಕೊನೆಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಪರಾಕ್ರಮ ಮೆರೆದರು.

ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿಗೆ 15 ರನ್ ಬೇಕಿದ್ದವು. ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್ ಕೈಗೆ ನೀಡಿದರು. ಮೊದಲ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದು ರನ್ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗೆಲುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿತು. ಆದರೆ, ನಂತರದ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಲರ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿ ಸಂಭ್ರ