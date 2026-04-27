ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ vs ಕ್ಲಾಸಿ ರಾಹುಲ್: ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಾ 2025ರ ಇತಿಹಾಸ?

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ನಡುವಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೇಲಾಟ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
• ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯ ಕದನ
ಡೆಲ್ಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ 39ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಲಿವೆ.
• ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳ ಸ್ಥಿತಿ
ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ 7ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ.
• ವಿರಾಟ್-ರಾಹುಲ್ ಮುಖಾಮುಖಿ
2025ರ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸದಂತೆ, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ನಡುವಿನ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿದೆ.
• ಹಿಂದಿನ ಸೋಲಿಗೆ ಸೇಡು
ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ, ಆ ಸೋಲಿಗೆ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತವಕದಲ್ಲಿದೆ.
• ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್ ದಾಖಲೆ
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಪರಸ್ಪರ 34 ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆರ್ಸಿಬಿ 20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
34
ಒಟ್ಟು ಮುಖಾಮುಖಿ ಪಂದ್ಯಗಳು
20
ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆದ್ದ ಪಂದ್ಯಗಳು
13
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಗೆದ್ದ ಪಂದ್ಯಗಳು
ಏಪ್ರಿಲ್ 27
ಪಂದ್ಯ ನಡೆದ ದಿನಾಂಕ
