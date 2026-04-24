ಪುಟಿದೇಳುವುದೇ ರಜತ್ ಪಡೆ?

ಬೆಂಗಳೂರು: ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಎದುರು ತವರು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಸೋತಿದ್ದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಶುಕ್ರವಾರ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಲೀಗ್ನ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಆಚೆ ಆಡಲಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಗೆಲುವು, ಮುಂದಿನ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಲು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಲಿದೆ.

ಪೂರ್ವನಿರ್ಧಾರಿತವಾಗಿರುವಂತೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ತನ್ನ ಉಳಿದ ಎರಡು ತವರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಛತ್ತೀಸಗಢದ ರಾಜಧಾನಿ ರಾಯಪುರದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ. ಇತರ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನೂ ತವರಿನಿಂದಾಚೆ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸವಾಲು ಇದೆ. ನೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗೆಲುವಿನ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲೂ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ.

ಡೆಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದ್ದ ಪಿಚ್ ನಿಧಾನಗತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ 'ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಮೇಕಿಂಗ್' ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಪರದಾಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಸವಾಲು ಇದೆ.

ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭ ಆಟಗಾರ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ದೇವದತ್ತ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಸಾಕಷ್ಟು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ತವರು ಮೈದಾನ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲ ಇವೆರಡು ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪಿಚ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಕ್ಯುರೇಟರ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಆರ್ಸಿಬಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೋಚ್ ಬೊಬಾಟ್ ಪಂದ್ಯಪೂರ್ವ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಟೈಟನ್ಸ್ಗೆ ಒತ್ತಡ:

ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡವು ತವರಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎದುರು 99 ರನ್ಗಳ ಭಾರಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಈ ಬಾರಿಯ ಲೀಗ್ನಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದ ಸೋಲು ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದೆ. ಪ್ರಬಲ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು. ನಂತರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕುಸಿತ ಕಂಡು 100 ರನ್ನಿಗೆ ಉರುಳಿತು.

ವೇಗಿಗಳಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ, ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ, ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ವೈಫಲ್ಯವು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಳುವಾಗಿದೆ. ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (5 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 265) ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಟ್ಲರ್ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ರಾಹುಲ್ ತೆವಾಟಿಯಾ ಅವರು ಉಪಯುಕ್ತ ಆಟವಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ತಂಡದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭ: ರಾತ್ರಿ 7.30.