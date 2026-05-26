ಈ ಐವರು ಆಟಗಾರರೇ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ RCB vs GT ಪಂದ್ಯದ ಸೋಲು–ಗೆಲುವು

<p><strong>ಧರ್ಮಶಾಲಾ: </strong>ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಮೇ 26) ಮೊದಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಪರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಐವರು ಆಟಗಾರರು ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ:</strong></p><p>ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರ ಟೂರ್ನಿಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಬಲ. ಇಂದು ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್ ಮೂಡಿಬಂದರೆ, ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಆಡಿರುವ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 557 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ಭುವನೇಶ್ವರ ಕುಮಾರ್:</strong></p><p>ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ 8ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 24 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದಾಳಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ, ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆಲುವು ಖಚಿತವಾಗಲಿದೆ. </p><p><strong>ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್:</strong></p><p>ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಈ ಬಾರಿ ಅಮೋಘ ಲಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು, ಆಡಿರುವ 13 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 47ರ ಸರಾಸರಿಲ್ಲಿ 616 ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಕೂಡ ಗಿಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರೆ, ಗುಜರಾತ್ ಗೆಲುವು ಖಚಿತವಾಗಲಿದೆ. </p><p><strong>ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್:</strong></p><p>ಗುಜರಾತ್ ತಂಡ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವುದು ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್. ಟೂರ್ನಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ಅವರು ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು 638 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ರಶೀದ್ ಖಾನ್</strong></p><p>ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಪರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿಯೂ 8.71ರ ಉತ್ತಮ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 19 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಂದು ಉತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೆ, ಗುಜರಾತ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>