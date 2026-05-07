RCB vs LSG: ಮಾರ್ಷ್ 49 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ, ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದತ್ತ ಲಖನೌ

<p><strong>ಲಖನೌ:</strong> 49 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಅಮೋಘ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದತ್ತ ಮನ್ನಡೆದಿದೆ. </p><p>ತಾಜಾ ವರದಿಗಳ ವೇಳೆಗೆ ಲಖನೌ 14 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 145 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಮಾರ್ಷ್ 49 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ ಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇದು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಷ್ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಸಿಡಿದ ಎರಡನೇ ಶತಕವಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಷ್ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂಬತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. </p><p>ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡರು. </p><p>ಆದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಯಕನ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯೆನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅರ್ಷಿನ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ (17) ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾದರೂ ಲಖನೌ ಲಂಡಕ್ಕೆ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಆಸರೆಯಾದರು. </p><p>ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಯಿತು. ಆರ್ಸಿಬಿ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ನಿರಂತಕವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ ಮಾರ್ಷ್ ತಂಡವನ್ನು ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಮಾರ್ಷ್ ಕೇವಲ 20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಳಿಕವೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಬೆವರಿಳಿಸಿದರು. </p><p>ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು.</p>