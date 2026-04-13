ಭಾನುವಾರ, 12 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
RCB vs MI: ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 12 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 19:54 IST
ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡವು 18 ರನ್‌ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಗೆ ಮರಳಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ
ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಅ18 ರನ್‌ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಬ್ಬರ
ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರು ಕೇವಲ 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 6 ಬೌಂಡರಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 78 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾದರು.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಅರ್ಧಶತಕ
ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.
ಸುಯಾಶ್ ಶರ್ಮಾದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್
ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಸುಯಾಶ್ ಶರ್ಮಾ ಮಿತವ್ಯಯದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ಒಂದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಂಬೈ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದರು.
ಪಾಟೀದಾರ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್
ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ 20 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ 4 ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 53 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು.
ಗೆಲುವಿನ ಲಯಕ್ಕೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ
ರಾಜಸ್ಥಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಡಿದ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3 ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
18
ಪಂದ್ಯದ ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ
78
ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಗಳಿಸಿದ ರನ್
50
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ರನ್
53
ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ ಗಳಿಸಿದ ರನ್
3
ಆಡಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಗೆಲುವು
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
CricketRCBMumbai IndiansIPL 2026
