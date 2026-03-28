RCB vs SRH ಪಂದ್ಯ ನೋಡಲು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬರುವವರು ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತರುವಂತಿಲ್ಲ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿನ ಎಂ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಇಂದು (ಮಾರ್ಚ್ 28) ಆರ್ಸಿಬಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

2026 ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆಂದು ಎಂ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತರಬಾರದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳ ವಿವರವಾದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತರುವಂತಿಲ್ಲ

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದೊಳಗೆ ಮದ್ಯ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ಗಳು, ಲೈಟರ್, ಬೆಂಕಿಪೊಟ್ಟಣ, ಚಾಕು, ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್, ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಬ್ಯಾಗ್, ಸೆಲ್ಸಿ ಸ್ಟಿಕ್, ಛತ್ರಿ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ಪೆನ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್, ಬಾಟಲಿ, ಸಿಗರೇಟ್, ಬೀಡಿ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು, ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ, ಆಟಿಕೆ ವಸ್ತುಗಳು, ಗುಟ್ಕಾ ಅಥವಾ ಸುಪಾರಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ.