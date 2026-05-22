ಅಗ್ರ–2 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ: SRH ವಿರುದ್ಧ ಹೇಗಿದೆ RCB ದಾಖಲೆ ?

<p><strong>ಹೈದರಾಬಾದ್:</strong> ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಇಂದು (ಮೇ 22) ಐಪಿಎಲ್ 2026ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.</p><p>ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಅಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸದ್ಯ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋತರೂ ಟಾಪ್–2ರಲ್ಲಿಯೇ ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಒಂದುವೇಳೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋತರೆ, ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ಗುಜರಾತ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಅಗ್ರ ಎರಡರೊಳಗೆ ಲೀಗ್ ಮುಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p><p>ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆದ್ದರೆ, ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಅಬಾಧಿತವಾಗಿರಲಿದೆ. ಒಂದುವೇಳೆ ಸೋತರೆ, ರನ್ರೇಟ್ ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ತಂಡದ ಅಗ್ರ–2 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ.</p><p><strong>ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್</strong></p><p>ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು 26 ಭಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ, ಆರ್ಸಿಬಿ 12 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.</p>. <p>ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಆಡಿರುವ 13 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 9 ಗೆಲುವು ಹಾಗೂ 4 ಸೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ 18 ಅಂಕಗಳ ಸಹಿತ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಇಷ್ಟೇ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ 8 ಗೆಲುವು 5 ಸೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ 16 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.</p>