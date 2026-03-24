IPL 2026| ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿ, ಮೋಸದ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ: RCB

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಐಪಿಎಲ್ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವು ಮಾರ್ಚ್ 28ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವನ್ನು ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ (ಮಾರ್ಚ್ 24) ಲಭ್ಯವಿರುವುದಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p><p>ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು shop.royalchallengers.com ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p><strong>ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಕುರಿತು</strong></p><p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ, 'ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯ ಇರಲಿವೆ. ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳುವ ಮೋಸದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಡಿ' ಎಂದು ಆರ್ಸಿಬಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p><strong>ಮೆಟ್ರೊ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ</strong></p><p>ಪಂದ್ಯದ ದಿನ ಟಿಕೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p><strong>ಎಂ-ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ</strong></p><p>'ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ಎಂ-ಟಿಕೆಟ್, ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ, ಒಳಗಿನ ಗೇಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಕೂರುವ ಸಾಲು ಮತ್ತು ಸೀಟ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಶಗಳು ಪಂದ್ಯದ ದಿನದಂದು ಗೇಟ್ಗಳು ತೆರೆಯುವ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಪ್ರವೇಶದ QR ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p><strong>ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಮಾಹಿತಿ</strong> </p><p>ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಹೊರ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸುಗಮ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಬ್ಬನ್ ರಸ್ತೆ, ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಪೆವಿಲಿಯನ್ (ಪಿ) ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರವೇಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಆರ್ಸಿಬಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>