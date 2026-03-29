ಬೆಂಗಳೂರು: ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 'ಕೆಂಪು ಸಾಗರ'ದ ಅಲೆಗಳೆದ್ದವು. ಏನೇ ಆದರೂ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತೋರಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಭಣಗುಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚೆಂಡು ಪುಟಿದೆದ್ದಿತು. ಆರ್ಸಿಬಿ..ಆರ್ಸಿಬಿ.. ಕೂಗುಗಳು, ದಿವಂಗತ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದ ಹಾಡಿನ ತುಣುಕುಗಳು, ಡಿಜೆ ಸಂಗೀತ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದವು.

ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆಯ ಸೂರ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿದ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಆಟ ರಂಗೇರಿತು. 'ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್' ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎದುರು 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು, ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟೂರ್ನಿಯ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿತು.

ಪದಾರ್ಪಣೆ ಪಂದ್ಯವಾಡಿದ ಜೇಕಬ್ ಡಫಿ (4–0–22–3) ನಿಖರ ದಾಳಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಅಮೋಘ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (80; 38ಎಸೆತ) ನೆರವಿನಿಂದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 201 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಕಂಡ ಈ ಗುರಿಯು 'ಸ್ಥಳೀಯ ಹೀರೊ' ದೇವದತ್ತ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ (61; 26ಎ) ಮತ್ತು 'ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್' ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (ಅಜೇಯ 69; 38ಎ) ಅವರ ಆಟದಿಂದಾಗಿ ಮಂಜಿನಂತೆ ಕರಗಿತು.ಆತಿಥೇಯರು 15.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 203 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 31 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಉದ್ಯಾನನಗರಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿರಾಟ್ 'ಲವಲವಿಕೆ'ಯ ಹಾವಭಾವಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಬಂದಿತು. ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸೊಬಗನ್ನೂ ಸವಿದರು.

ವಿರಾಟ್ ಅವರು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಜೊತೆಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ತಾಳ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟರು. ದೇವದತ್ತ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 101 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವದತ್ತ ಪಾಲು 61 ರನ್. ನಾಯಕ ರಜತ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿರಾಟ್ 53 (22ಎ) ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಮುರಿಯದ ಐದನೇ ವಿಕೆಟ್ ಜತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 40 ರನ್ ಕೂಡ ಸೂರೆ ಮಾಡಿದರು. ಎಂಟನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಕೊಟ್ಟ ಜೀವದಾನವನ್ನು ವಿರಾಟ್ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು.

ಡಫಿ ದಾಳಿ: ಐಪಿಎಲ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕಿವೀಸ್ ಬೌಲರ್ ಡಫಿಯನ್ನು ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಖರೀದಿಸಿದಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಬೀತಾಯಿತು. ಒಂದೇ ಸ್ಪೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ ಮುಗಿಸಿದ ಡಫಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರರಾದರು.

ಅನುಭವಿ ಜೋಶ್ ಹೇಜಲ್ವುಡ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಅವರಿಲ್ಲದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಡಫಿ ನೀಗಿಸಿದರು. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಶಾಟ್ ಪಿಚ್ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಕೆಟ್ ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿತು.

ಅಭಿಷೇಕ್ ಈ ಪ