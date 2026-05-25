ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಅಹಮದಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವಾಡುವ ಗುರಿ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ. ತನ್ನ ತವರಿನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುವ ಹುರುಪು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ಗೆ. ಹಿಮಾಲಯದ ಮಡಿಲು ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಯುವ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿರುವ ಉಭಯ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಗೆದ್ದು ನೇರ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಹಾಕುವತ್ತ ಚಿತ್ತ ಇದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಸೋತರೆ ಎರಡನೇ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಈ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಇದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ದೇವದತ್ತ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೈಟನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಅವರ ಅಬ್ಬರವಿದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಠಕ್ಕರ್ ಕೊಡಲು ಅತ್ತ ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಜೋಶ್ ಹೇಝಲ್ವುಡ್ ಅತ್ತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ಇತ್ತ ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅತ್ತ ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅವರ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಅಟವಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ. ರೋಚಕ ರಸದೌತಣ ಕಾದಿದೆ.. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಕುರಿತು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಕಣವಿ, ರಣಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ ವಿ. ಕೌಶಿಕ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ, 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಮುಖ್ಯ ಕ್ರೀಡಾ ವರದಿಗಾರ ಗಿರೀಶ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಅವರು ನಡೆಸಿರುವ ಸಂವಾದ ಇದು.