GT ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದ RCB: ಧೋನಿ, ರೋಹಿತ್ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪಾಟಿದಾರ್

<p>ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತು. ಆ ಮೂಲಕ ಸತತ ಎರಡು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ನಾಯಕರುಗಳಾದ ಧೋನಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸಾಲಿಗೆ ಪಾಟಿದಾರ್ ಸೇರಿದರು.</p>.<p><strong>ಅಹಮದಾಬಾದ್:</strong> ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್–2026ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಆರ್ಸಿಬಿ.</p>.<p>ನಾಯಕನ ನಿರ್ಧಾರ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ ಆರ್ಸಿಬಿ ವೇಗಿಗಳು ಗುಜರಾತ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದರು. ಮರಿಣಾಮ, ಜಿಟಿ 12.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 73 ರನ್ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಪರ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (10), ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ (12), ಅರ್ಷದ್ ಖಾನ್ (20) ಹಾಗೂ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ (19) ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಕ್ರೀಸ್ ಕಚ್ಚಿ ಆಡಿದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಅಜೇಯ 50 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ರಸಿಕ್ ಸಲಾಮ್ ದಾರ್ 3, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಹೇಜಲ್ವುಡ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.</p>.<p>156 ರನ್ಗಳ ಸುಲಭ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯರ್ (32 ರನ್) ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ 62 ರನ್ಗಳ ಉತ್ತಮ ಜೊತೆಯಾಟ ಆಡಿದರು. </p>.<p>4.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 62 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ, ದಾಳಿಗಿಳಿದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು, ನಂತರ ಬಂದ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ (1) ಪಡಿಕ್ಕಲ್ (15) ರನ್ಗಳಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸತತವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗಲು ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 75 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಿದರು. </p>.<p>ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರು ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಎರಡು ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಾಡಿದ ಐಪಿಎಲ್ನ ಮೊದಲ ನಾಯಕ ಎಂಬ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.</p>