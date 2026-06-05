50ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡಲಿರುವ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು

<p>ಮುಲ್ಲನಪುರ (ಪಿಟಿಐ): ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್– ಬ್ಯಾಟರ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 50ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಶನಿವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ಎದುರಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದು ‘ಅರ್ಧಶತಕ’ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ‘ನೈಜ ಶೈಲಿ’ಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಲಾಫ್ಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆದ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗಳೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದವು. ಅವರ ಹಾವಭಾವದಲ್ಲಿ ಲವಲವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಸೆಳಕು ಇತ್ತು. ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಪಂತ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎದುರಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂತ್ ಅವರು ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿ ಸುವಲ್ಲಿ ಅಜಾಗರೂಕತೆ ತೋರಿದ್ದರು. ದುಡುಕು ಹೊಡೆತಗಳ ಮೂಲಕ ಔಟಾದಾಗ ಗಂಭೀರ್ ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಇಂತಹ ಆಟದಿಂದಾಗಿ ಪಂತ್ ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗ ಪಂತ್ ಅವರು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ನೆಟ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಗಂಭೀರ್ ಅವರು ಪಂತ್ ಆಟದ ಮೇಲೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪಂತ್ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಪಿಬುಕ್ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತಲೆಬಾಗಿಸಿ ಆಡಿದರು.</p>.<p>‘ಪಂತ್ ಅವರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅನುಕರಣೀಯ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬದ್ಧತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗೌತಿ (ಗಂಭೀರ್) ಮತ್ತು ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಈ ಕುರಿತು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೆ. ಸೀನಿಯರ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವು ಇದೆ’ ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ರಿಯಾನ್ ಟೆನ್ ಡಾಶೆಟ್ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-51-597545010</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>