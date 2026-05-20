ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆಯೇ ಅಶ್ಲೀಲ ಪದ ಬಳಕೆ: ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಮಾತಿಗೆ ಆಕ್ರೋಶ

ಜೈಪುರ: ಇಲ್ಲಿನ ಸವಾಯಿ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಜೈಂಟ್ಸ್ ನಾಯಕ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಅಶ್ಲೀಲ (ಫ...) ಪದಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

221 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಇನ್ನೂ 5 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿತು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ 13 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ಗೆಲುವು ಹಾಗೂ 9 ಸೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಲಖನೌ ತಂಡವು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಕುರಿತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಇದ್ದರೂ ನಾನು ತಂಡದ ಕುರಿತು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೇವೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಏನೇ ಇರಲಿ, ನಮಗೆ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ' ಎಂದು ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಪಂತ್ ಹೇಳಿದರು. 'ಈ ಆವೃತ್ತಿಯು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮದು ಉತ್ತಮ ತಂಡ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಲಗೆಳೆಯಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವೇಳೆ, ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ 'ಫ' ಪದ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಇಯಾನ್ ಬಿಷಪ್ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಂತ್ ಬಳಸಿದ ಅನುಚಿತ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿ, ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು.