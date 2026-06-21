ಭಾನುವಾರ, 21 ಜೂನ್ 2026
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ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಜೊತೆ IPLನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೇಡ್‌ಗೆ ಮುಂದಾದ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್‌ಜೈಂಟ್ಸ್

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 5:08 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 5:08 IST
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Rishabh PantTeam IndiaIPLLucknow Super Giantsಕ್ರಿಕೆಟ್IPL 2026

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