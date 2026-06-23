IPL ಮುಗಿದ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ DC ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಜೊತೆ ಪಂತ್ ಟ್ರೇಡ್: ₹12 ಕೋಟಿ ಕಡಿತ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಮುಗಿದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನ ಒಳಗೆ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಅವರನ್ನು ಟ್ರೇಡ್ ಮೂಲಕ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಲಖನೌ ಸೈಪರ್ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎರಡು ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಯೂ ತಂಡವನ್ನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾಯಕನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಟಗಾರನಾಗಿಯೂ ಅವರು ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಲಖನೌ ಹಾಗೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಉನ್ನತಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಅನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿವೆ. ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹12 ಕೋಟಿ ವೇತನ ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>2025ರ ಐಪಿಎಲ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಅವರನ್ನು ಲಖನೌ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ₹27 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಅವರು ₹15 ಕೋಟಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ LSG ಮಾಲೀಕ ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರು ಧೀರ್ಘಾವದಿಗಾಗಿ ಪಂತ್ ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಎರಡು ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿರುವ ಪಂತ್, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರನ್ನು ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಬದಲಿಗೆ ಲಖನೌ ತಂಡ ಸೇರುತ್ತಿರುವ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ತಮ್ಮ ಹಾಲಿ ಶುಲ್ಕ ₹13.50 ಕೋಟಿಗೆ ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಪರ 2016ರಿಂದ 2024ರವರೆಗೆ 111 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, 2021 ಮತ್ತು 2024ರ ನಡುವೆ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಳೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಐಪಿಎಲ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಲಖನೌ ತಂಡವು 6 ಗೆಲುವುಗಳು ಮತ್ತು 8 ಸೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಯಾನ 7ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದರೆ, 2026ರಲ್ಲಿ 4 ಗೆಲುವು ಮತ್ತು 10 ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಕೇವಲ 8 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>