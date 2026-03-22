IPL-2026: ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಪರ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಪಂತ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌

ನವದೆಹಲಿ: ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಮುಂಬರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

2025ರ ಮೆಗಾ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಂತ್ ಅವರನ್ನು ಲಖನೌ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿಯು ₹27 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೋದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಪಂತ್ ಅವರು ಭಾರತ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್–ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಚೆಗೆ ಮುಗಿದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರು ಆಡಿದ್ದರು.

ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ತಾವು ಚುಟುಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಕೂಡ ಸಮರ್ಥರು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅವರು ಹೋದ ಋತುವಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರಿಗಾಗಿ ನಿಕೊಲಸ್ ಪೂರನ್ ಅವರು ಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಐದು ಅಥವಾ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಡಬಹುದು. ಲಖನೌ ತಂಡದ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸ ಶಿಬಿರವು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಂದು ಲೌಖನೌನಲ್ಲಿ ನಡಯುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಎದುರು ಆಡಲಿದೆ.

'ಪಂತ್ ಅವರ ಆಟದ ಶೈಲಿಯು ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಗ್ರಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಏಡನ್ (ಮರ್ಕರಂ), ಮಾರ್ಷ್ (ಮಿಚೆಲ್) ಮತ್ತು ಪಂತ್ (ರಿಷಭ್) ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಖಚಿತ' ಎಂದು ಐಪಿಎಲ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಹೋದ ವರ್ಷದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಂತ್ ಅವರು 133.17ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 269 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ಅಂದು ಅಜೇಯ ಶತಕ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿತ್ತು. ತಂಡದ ಮಧ್ಯಮಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಿಕೊಲಸ್ ಪೂರ್ನ, ಆಯುಷ್ ಬಡೋನಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ಮತ್ತು ಶಾಬಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ.

ಬೌಲಿಂಗ್ ವೇಗಿ ಮಯಂಕ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಸಿನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಅಲಭ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆವೇಶ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಎನ್ರಿಚ್ ನಾಕಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ ನಾಕಿಯಾ ಕೂಡ ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಪೂರ್ಣ ಫಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

'ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತಂಡದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒತ್ತಡವಿದೆ. ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿ, ತಂಡವನ್ನೂ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಸವಾಲು ಆಟಗಾರರ ಮುಂದಿದೆ. ಹೋದ ವರ್ಷದ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಮರೆಸುವ ಒತ್ತಡ ಇದೆ' ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಫಫ್ ಡುಪ್ಲೆಸಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.