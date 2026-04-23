IPL 2026: ಸೋಲಿಗೆ ಇವರೇ ಕಾರಣ... ಎಂದ ಲಖನೌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್‌

<p><strong>ಲಖನೌ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಏಕಾನಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2026 ರ ಐಪಿಎಲ್ ಲೀಗ್ನ 32 ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 40 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋತಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಮ್ಮ ಸೋಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯವೇ ಕಾರಣ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ನೆರೆವಿನಿಂದ 159 ರನ್ಗಳಿಸಿತು. ನಂತರ ಸಾಧಾರಣ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಲಖನೌ ತಂಡವು ಬೇಗನೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 119 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. </p><p>ಲಖನೌ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾದ ಆಯೂಷ್ ಬಡೋನಿ, ಏಡನ್ ಮಾಕ್ರಂ ಹಾಗೂ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಶೂನ್ಯ ಸುತ್ತಿದರು. ಇದು ತಂಡದ ಸೋಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ 4 ನೇ ಸೋಲನ್ನು ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು ಅನುಭವಿಸಿದೆ.</p><p>ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಮಾತನಾಡಿ 'ಸೋಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬೌಲರ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಎಡವಿದೆ. ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿರಸ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿಯೇ ಹುಡುಕಬೇಕು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆತುರವೇ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>