ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಇ–ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಡಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
🚨 News 🚨@rajasthanroyals Captain Riyan Parag has been fined 25% of his match fee and has also accumulated one Demerit Point (Level 1) for breaching Article 2.21 of the IPL’s Code of Conduct for Players and Team Officials.— IndianPremierLeague (@IPL) April 30, 2026
