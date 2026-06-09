ಅಫ್ಗನ್ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ- ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ

<p><strong>ಮುಲ್ಲನಪುರ:</strong> ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಕೇಂದ್ರವು ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರರು ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಸ್ನಾಯುಸೆಳೆತದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನುನೋವಿನಿಂದಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅವರು ಜೂನ್ 2ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಒಇಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. </p>.<p>‘ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅವರು ಸಿಒಇಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ರಜೆ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಬಂದಿದ್ದರು. ಐದು ದಿವಸ ಅವರು ಪಂದ್ಯಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲದೇ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. 10 ಓವರ್ ಕೋಟಾ ಪೂರೈಸಿದರು’ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. </p>.<p>‘ಸ್ಟ್ರೆಂಥ್ ಮತ್ತು ಕಂಡಿಷನಿಂಗ್ ತರಬೇತುದಾರರು ನೀಡಿರುವ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರರು ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದೂ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. </p>.<p>ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ನಾಯುಸೆಳೆತದಿಂದಾಗಿ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>