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ಅಫ್ಗನ್ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ- ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 9 ಜೂನ್ 2026, 16:11 IST
Last Updated : 9 ಜೂನ್ 2026, 16:11 IST
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ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ
IndiaAfghanistanTeam IndiaRohit SharmaHardik Pandya

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