<p><strong>ಮೊಹಾಲಿ:</strong> ‘ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್’ ಖ್ಯಾತಿಯ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಭಾರತ ತಂಡದ ನೆಟ್ಸ್ಗೆ ಮರಳಿದರು. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯುವ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರರಿದ್ದರೂ ರೋಹಿತ್ ಅವರೇ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದರು. </p>.<p>ಐ.ಎಸ್. ಬಿಂದ್ರಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಭಾರತ ತಂಡದವರ ಬಸ್ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮಂಗಳವಾರವಷ್ಟೇ ರೋಹಿತ್ ಅವರು ಬಿಸಿಸಿಐ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಮೊಹಾಲಿಯ ಜನರೂ ಕಾದಿದ್ದರು. </p>.<p>ಟಿ20 ತಂಡದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನಾಯಕತ್ವದ ತಂಡವು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ರೋಹಿತ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಇತ್ತು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಯುವ ಆಟಗಾರರಾದ ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಷ ದುಬೆ ಇದ್ದರು. </p>.<p>ರೋಹಿತ್ ಅವರು ನೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮತ್ತು ಕಂಡಿಷನಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಏಡ್ರಿಯನ್ ಲೀ ರಾಕ್ಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ನಂತರ ಐದು ಸುತ್ತುಗಳ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. </p>