ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವನ್ನು ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಸಮೂಹದ ಒಕ್ಕೂಟವು ₹16,706 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ತಂಡವಾಗಿದೆ.</p><p>2008ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಒಟ್ಟು 8 ತಂಡಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲಿ, ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು 2ನೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮೌಲ್ಯದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಾಗಿತ್ತು. ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ತಂಡವನ್ನು ₹446.40 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡವು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ತಂಡವಾಗಿತ್ತು. </p><p>ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ನಂತರ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಬ್ರಿಟನ್ ಮೂಲದ ಡಿಯಾಜಿಯೊ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. 2025ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು.</p><p>ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ 3ನೇ ಮಾಲೀಕರಾಗಿ ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್, ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್, ಬೋಲ್ಟ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ಟೋನ್ ಒಕ್ಕೂಟವು ₹16,706 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. </p><p>ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಮೌಲ್ಯ ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬೆಲೆಗಿಂತ 16 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ.