ಜೈಪುರ: ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ಶನಿವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದು, ತವರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೆಲದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಮುಖಭಂಗಕ್ಕೆ ಮುಯ್ಯಿ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸುವುದು ಖಚಿತ.

ಸವಾಯಿ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಸಲು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಯತ್ನಿಸಲಿವೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 13ರಂದು ನಡೆದ ಮೊದಲ ಲೆಗ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ 57 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ನಾಗಾಲೋಟಕ್ಕೆ ತಡೆಹಾಕಿತ್ತು. ಯುವ ವೇಗಿ ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ನಂತರ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ಚೇತರಿಸಿದ್ದು, ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಬೀಸಾಟವಾಡುವ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಮುಖಾಮುಖಿ ವೇಳೆ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ನಾಯಕ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದರು.

ಪದಾರ್ಪಣೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಿಬ್ ಹುಸೇನ್ ತಲಾ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅನುಭವಿ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ಗೈರಿನಲ್ಲೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಗೆದ್ದು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಕುಸಿಯುವಂತೆ ಆಡಬಲ್ಲ ವೈಭವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಭಾರತ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಧ್ರುವ್ ಜುರೇಲ್ ಅಂಥ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರದಾಡಿದವರೆಂದರೆ ನಾಯಕ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಮಾತ್ರ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 254 ರನ್ (ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ 220.86) ಗಳಿಸಿದ್ದು, ತಂಡದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಜೊತೆ ಆಕ್ರಮಣದ ಆಟ ಆಡಬಲ್ಲರು. 49ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 245 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋಫ್ರಾ ಅರ್ಚರ್ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 11 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ ಅವರು ಲಖನೌ ವಿರುದ್ಧ ಅಜೇಯ 43 ರನ್ ಹೊಡೆದು ತಂಡ ಹೋರಾಟದ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಲು ನೆರವಾಗಿದ್ದರು. ಇದು ತಂಡದ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭ: ರಾತ್ರಿ 7.30.