ಗುವಾಹಟಿ : ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ ಅವರ ಪೋಷಾಕುಗಳ ಬಣ್ಣಗಳು ಬದಲಾಗಿವೆ.

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಸಲ ಸಂಜು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಹಳದಿ ಹಾಗೂ ಜಡೇಜ ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಗುಲಾಬಿ ವರ್ಣದ ಪೋಷಾಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಮವಾರ ಬರ್ಸಾಪರದ ಎಸಿಎ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವರು. ಅಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿಗಳ ಎದುರು ಆಡುವರು. ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸಂಜು ಆವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಈಚೆಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಸಂಜು ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕ ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕವಾಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಜು ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಧೋನಿ ಅವರು ಮೀನಖಂಡದ ಸ್ನಾಯುಸೆಳೆತದಿಂದ ಅವರು ಟೂರ್ನಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನುಭವಿ ಸಂಜು ಅವರು ಕೀಪಿಂಗ್ ಹೊಣೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಿದೆ. ಧೋನಿ ಅವರು ಗುವಾಹಟಿಗೆ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.

20 ವರ್ಷದ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್–ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಅವಕಾಶ ಒಲಿಯಬಹುದು. ಈಚೆಗೆ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ₹14.2 ಕೋಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿಯು ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಡಿವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್, ಶಿವಂ ದುಬೆ ಹಾಗೂ ಯುವಪ್ರತಿಭೆ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಹೊಣೆಯು ನೂರ್ ಅಹಮದ್, ಅಕೀಲ್ ಹುಸೇನ್, ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಮತ್ತು ಖಲೀಲ್ ಅಹಮದ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇದೆ.

ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ. ತಮ್ಮ ತವರೂರಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಯಕರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ಧಾರೆ. ಅನುಭವಿ ಎಡಗೈ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಜಡೇಜ ಅವರ ನೆರವು ರಿಯಾನ್ಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, 14ರ ಪೋರ ವೈಭವ್ ಸೂಋ್ಯವಂಶಿ, ವಿಂಡೀಸ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೇಗಿ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ ಜೋಡಿ ಜಡೇಜ ಮತ್ತು ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ.

ಮಳೆ: ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಳೆ ಬಂದಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಿಚ್ಗಳಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ ಹಾಕಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಸೋಮವಾರವೂ ಮಳೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದೂ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭ: ರಾತ್ರಿ 7.30

ನೇರಪ್ರಸಾರ: ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಜಿಯೊಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಪ್