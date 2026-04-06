RCB vs CSK | ನಮ್ಮ ಸೋಲಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಎಸೆತ ಕಾರಣ: ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಋತುರಾಜ್ ಬೇಸರ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರನೇ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕವಾಡ ಸೋಲಿನ ಹೊಣೆಯನ್ನು ತಾವೇ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಬಾಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಫಲಿತಾಂಶ ಬೇರೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಾಗ ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ ಅವರ ಲಯಬದ್ಧ ಬೌಲಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಅಗ್ರಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದರೆ, ಬಹುಶಃ ಫಲಿತಾಂಶ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೋಲಿನ ಹೊಣೆಯನ್ನು ನಾನೇ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ' ಎಂದರು.</p><p>ಆರ್ಸಿಬಿ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನ 13 ರಿಂದ 14ನೇ ಓವರ್ ವರೆಗೂ ನಾವೇ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಹೊಂದಿದ್ದೆವು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಹಾಗೂ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ ಔಟ್ ಆದಾಗ ರನ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದೆವು. ಅದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದು ನೋ ಬಾಲ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿತು. ಅದು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಎಸೆತ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಬಹುದಿತ್ತು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಒಂದುವೇಳೆ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಬೇಗನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ನೋ ಬಾಲ್ನಿಂದ ಜೀವದಾನ ಪಡೆದ ಟಿಮ್, ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೈದಾನದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಅಟ್ಟಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>