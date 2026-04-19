ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌: ಭಾರತ ವನಿತೆಯರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸೋಲು

ಡರ್ಬನ್: ಭಾರತ ವನಿತೆಯರ ತಂಡವು ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು.

ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡವು 2–0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ಆರು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯವು ಜೋಹಾನೆಸ್ಬರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಕ್ಲೋಯೆ ಟ್ರಯಾನ್ (22ಕ್ಕೆ 3) ಮತ್ತು ತುಮಿ ಸೆಖುಖುನೆ (31ಕ್ಕೆ 3) ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು 147 ರನ್ಗಳಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರು.

ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ (58;38ಎ, 4x7, 6x2) ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 28 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಆದರೆ, ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪರೇಡ್ ನಡೆಸಿದರು.

ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡವು 17 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ 2 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 148 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಾದ ನಾಯಕಿ ಲಾರಾ ವೋಲ್ವಾರ್ಟ್ (54;34ಎ, 4x7, 6x1) ಮತ್ತು ಸುನೆ ಲೂಸ್ (57;46ಎ, 4x6, 6x1) ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 106 ರನ್ ಸೇರಿಸಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು. ನಂತರ ಟಾಜ್ಮಿನ್ ಬ್ರಿಟ್ಸ್ (ಔಟಗದೇ 20) ಮತ್ತು ಅನ್ನೆರಿ ಡೆರ್ಕ್ಸೆನ್ (ಔಟಾಗದೇ 12) ತಂಡವನ್ನು ದಡ ಸೇರಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡತಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದರು.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್: ಭಾರತ: 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 147 (ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ 57, ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ 28, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ 12, ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ 12; ಕ್ಲೋಯೆ ಟ್ರಯಾನ್ 22ಕ್ಕೆ 3, ತುಮಿ ಸೆಖುಖುನೆ 31ಕ್ಕೆ 3).

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ: 17.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 148 (ಲಾರಾ ವೋಲ್ವಾರ್ಟ್ 54, ಸುನೆ ಲೂಸ್ 57; ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ 35ಕ್ಕೆ 2). ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ್ತಿ: ಕ್ಲೋಯೆ ಟ್ರಯಾನ್