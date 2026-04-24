ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿ 13 ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದುಹೋಗಿವೆ. ಆದರೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಶುಕ್ರವಾರ 53ನೇ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಿದ ಸಚಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಲು ಸೇರಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗವೇ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ.</p>.<p>'ಲಿಟಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಚಿನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದಳು. 'ಕ್ಯೂಟೆಸ್ಟ್ ಸಚಿನ್ 10 ಫ್ಯಾನ್' ಎಂಬ ಒಕ್ಕಣೆ ಇದ್ದ ಟೀಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಆ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಸಚಿನ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಂಜಲಿ ಆ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಸಂತಸವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇಕ್ ಕೂಡ ಕತ್ತರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಟ್ಟಾ ಅಭಿಮಾನಿ ಸುಧೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಾಗೂ ಶಂಖದೊಂದಿಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p>'ನನ್ನ ಈ ದಿನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆಯಿ (ಅಮ್ಮ), ಅಂಜಲಿ (ಪತ್ನಿ) ಮತ್ತು ಟ್ರಬಲ್ ಮೇಕರ್ (ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಕುನಾಯಿ) ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಕೇಳಲಿ' ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>