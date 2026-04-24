ಶುಕ್ರವಾರ, 24 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
'ಸಚಿನ್‌..ಸಚಿನ್‌...' ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಅಳಿಯದ ಮಾರ್ದನಿ

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವರು, ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಜನ್ಮದಿನ
ಆಶಿಶ್ ಪಾಂಡೆ
Published : 24 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 12:18 IST
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ದಂತಕಥೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಕ್ರೀಡಾ ಜೀವನ, ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬೀರಿದ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಪ್ರಭಾವದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ನೋಟ.
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಯದ ಸಿಹಿ ನೆನಪು
ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ, 2011ರಲ್ಲಿ ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಸಚಿನ್ ತಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಸಚಿನ್ ಸಚಿನ್
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಸಾಧನೆ ಅಮೋಘವೇ ಸರಿ. ಆದರೆ ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೂ ಅವರ ವಿನಯವಂತಿಕೆಯ ನಡತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ನಿಜವಾದ ರಾಯಭಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಏ.24
ಜನ್ಮದಿನ
2011
ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ವರ್ಷ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ಕೋಚ್ ರಮಾಕಾಂತ್ ಅಚ್ರೇಕರ್ ಜೊತೆ ಸಚಿನ್

