ಶುಕ್ರವಾರ, 24 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
Sachin Birthday: 'ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವರ' ಹೆಸರಲ್ಲಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳಿವು...

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 24 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 6:42 IST
Last Updated : 24 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 6:42 IST
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ದಂತಕಥೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಪ್ರತಿಮ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ 'ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವರು' ಎಂದು ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
• ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೂರು ಶತಕಗಳು
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 100 ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
• ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಅಪಾರ ಸಾಧನೆ
ಇವರು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ 200 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದು, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್ ಮತ್ತು ಶತಕಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
• ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದ್ವಿಶತಕ
ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಗೌರವ ಸಚಿನ್ ಅವರದ್ದು, ಇವರು 2010ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.
• ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಗಳಿಕೆ
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2,278 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಸಚಿನ್ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
• ಐಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆ
ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ 2010ರಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೌಂಡರಿಗಳ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಚಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
664
ಒಟ್ಟು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳು
34,357
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ರನ್
100
ಒಟ್ಟು ಶತಕಗಳು
4,076
ಒಟ್ಟು ಬೌಂಡರಿಗಳು
1989
ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭದ ವರ್ಷ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
1

1989-2013

2

ಶತಕಗಳ ಸರದಾರ 

3

ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ರನ್‌

4

200 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವಾಡಿದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ

5

ಮೊದಲ ದ್ವಿಶತಕ

6

ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್‌

7

ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆ

8

ದೇವರನ್ನೂ ಕಾಡಿತ್ತು 'ನರ್ವಸ್ ನೈಂಟಿ' ಗುಮ್ಮ

9

ಐಪಿಎಲ್‌ ಸಾಧನೆ

