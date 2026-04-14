2 ವರ್ಷ ಬೆಂಚ್ ಕಾದಿದ್ದ ಸಾಕಿಬ್: ಆಡಿದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚು

<p>ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) ತಂಡವು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ (RR) ತಂಡವನ್ನು 57 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ವೇಗಿ ಸಾಕಿಬ್ ಹುಸೇನ್ ಕೂಡ ಮಿಂಚಿನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬಲಗೈ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿರುವ ಸಾಕಿಬ್ ಹುಸೇನ್ ಐಪಿಎಲ್ನ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 24 ರನ್ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು.</p><p><strong>ಯಾರು ಈ ಸಾಕಿಬ್ ಹುಸೇನ್?</strong></p><p>ಸಾಕಿಬ್ ಹುಸೇನ್ 2006ರಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದ ಗೋಪಾಲಗಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಯುವ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2022/23 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 17ನೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಮೂಲಕ ಬಿಹಾರ ಪರ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.</p><p>ಅವರು ಬಿಹಾರ ಪರ ಆಡಿದ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 20 ರನ್ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದ್ದರು. 2025/26 ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ಪರ ಆಡಿದ ಸಾಕಿಬ್, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ 41 ರನ್ಗಳಿಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅವರ ಮೊದಲ ತಂಡವಲ್ಲ. ಅವರು 2024 ಮತ್ತು 2025ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (ಕೆಕೆಆರ್) ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಎರಡು ವರ್ಷ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೇ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ಗೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ SRH ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ₹30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತ್ತು.ಐ</p>.IPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲು: ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಗದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ.ವೈಭವ್ ಸೇರಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ಖೆಡ್ಡಾ ತೋಡಿದ ಪ್ರಫುಲ್ ಯಾರು?.<p><strong>ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಸಾಕಿಬ್ ಹುಸೇನ್</strong></p><p>ಸಾಕಿಬ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ ಪದಾರ್ಪಣಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 24 ರನ್ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 2025ರಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ರನ್ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನ ಅಶ್ವನಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು.</p>