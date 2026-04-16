ಶೂ ಖರೀದಿಸಲು ತಾಯಿಯ ಆಭರಣ ಮಾರಿದ್ದ ಸಾಕಿಬ್ ಹುಸೇನ್ ಈಗ SRH ಬೌಲಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿ

ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಸಾಕಿಬ್ ಹುಸೇನ್ ಐಪಿಎಲ್ ಪದಾರ್ಪಣಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಮಿಂಚಿದರು.

21 ವರ್ಷದ ಯುವ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಸಾಕಿಬ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 23 ರನ್ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು. ಸಾಕಿಬ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದಿನ 2 ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆಗ ಅವರು ಡಗೌಟ್ಗೆ ಸೀಮಿತರಾಗಿದ್ದರು.

ಅವರು ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ವಿಡಿಯೊ ಒಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಟಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬದವರು ನೀಡಿದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 'ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಶೂಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಊಟಕ್ಕೆ ಹಣ ಉಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗಾಗಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅವರ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ನನಗೆ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದರು. ನನಗಾಗಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಸಾಕಿಬ್ ಹುಸೇನ್ 2006ರಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದ ಗೋಪಾಲಗಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಯುವ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2022/23 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 17ನೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಮುಸ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಮೂಲಕ ಬಿಹಾರ ಪರ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.

ಅವರು ಬಿಹಾರ ಪರ ಆಡಿದ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 20 ರನ್ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದ್ದರು. 2025/26 ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ಪರ ಆಡಿದ ಸಾಕಿಬ್, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ 41 ರನ್ಗಳಿಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.

ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅವರ ಮೊದಲ ತಂಡವಲ್ಲ. ಅವರು 2024 ಮತ್ತು 2025ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (ಕೆಕೆಆರ್) ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಎರಡು ವರ್ಷ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೇ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ಗೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ SRH ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ₹30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತ್ತು.