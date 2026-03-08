<p><strong>ಅಹಮದಾಬಾದ್:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಭಾರತ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಅಮೋಘ ಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಜು</strong></p><p>ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರು ಸೂಪರ್–8ರ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಾಗ ಅಜೇಯ 97 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲೂ ಸ್ಫೋಟಕ 89 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಅದ್ಭುತ ಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಅವರು ಇಂದಿನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ 89 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾದರು. </p><p>ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಶತಕ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು 2014 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 319 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ರನ್ ಅನ್ನು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.T-20: ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 25ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್ ಬಾರಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದಿದೆ ಭಾರತ !.T20 WC Final| ಅಭಿಷೇಕ್–ಸಂಜು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಬರ, ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದಾಖಲೆ.<p>ಫಾರ್ಮ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಸಂಜು ಅವರು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಬದಲು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ ಅವರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರು ಆಡಿರುವ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಮೂರು ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ನೆವಿನಿಂದ 321 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಪರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಒಂದೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು 9 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಕೇವಲ ಕೇವಲ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 80ರ ಸರಾಸರಿ ಹಾಗೂ 199ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ 321 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>