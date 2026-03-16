ಧೋನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ: ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಕಾತರ

<p><strong>ತಿರುವನಂತಪುರ:</strong> ಮುಂಬರುವ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪರ ಆಡುವ ವೇಳೆ 'ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಲ್' ಎಂ.ಎಸ್.ಧೋನಿ ಅವರಿಂದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಾಗಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಿಯ ಆಟಗಾರನಾದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಸೋಮವಾರ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿರುವ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಹಾಲಿ ಋತುವಿನಿಂದ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪೋಷಾಕು ಧರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 30ರಂದು ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ.</p>.<p>'ನಾನು ಮಹೀ ಭಾಯಿ (ಧೋನಿ) ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿ ಆಡುವುದು ಅಪಾರ ಸಂತಸ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನನಗೆ ದೊರೆತ ಕಲಿಕೆಯ ಅವಕಾಶ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.