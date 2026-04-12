ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್

<p><strong>ಚೆನ್ನೈ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಚೆಪಾಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಲೀಗ್ನ 18ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅಜೇಯ 115 ರನ್ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ‘ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಅದೃಷ್ಟ ತಂದು ಕೊಡುವವರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಈ ಆವೃತಿಯ ಮೊದಲ ಶತಕ ಬಾರಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಮೊದಲ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಸ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ್ದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕದಾಟವಾಡಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ರವಿಶಾಸ್ರ್ತಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಜು ಅವರು ‘ನೀವು ಒಂದು ರೀತಿ ಅದೃಷ್ಟವಿದ್ದಂತೆ, ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕೂ ಬನ್ನಿ ಸರ್’ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಸಂಜು ಲಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಅವರಿಗೆ ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಅಜೇಯ 115 ರನ್ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಪಂದ್ಯದಲಿ ಸಂಜು ಅವರು 56 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 15 ಬೌಡರಿ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಿತ 115ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪರ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಎನ್ನುವ ದಾಖಲೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>