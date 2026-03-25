ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ತಂಡ ಮಾರಾಟ, ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ₹450 ಕೋಟಿ?

ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ತಂಡಗಳು ಬೇರೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಈ ತಂಡವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಕಾಲ್ ಸೊಮಾನಿ ಒಕ್ಕೂಟವು ₹15,290 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ ಅವರಿಗೆ ₹450 ರಿಂದ ₹460 ಕೋಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಪಿನ್ ದಂತಕಥೆ ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ ಅವರು ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2008ರ ಐಪಿಎಲ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅವರು, ಕೇವಲ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾಗಿಯೂ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು.

ವಾರ್ನ್ ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಜೊತೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಅವರು ಆಡಿದ ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೂ ₹6 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲೂ ಶೇ 0.75ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡದ ಪರ 4 ವರ್ಷ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.

2019ರಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ವಾರ್ನ್ ಅವರು ತಾವು ಆಡಿದ ಪ್ರತಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ನ 0.75% ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪಾಲು ನೀಡುವ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು. 'ಇದು ನನ್ನ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತನಾಗಿದ್ದೆ. ಅವರು (ರಾಜಸ್ಥಾನ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ) ನನ್ನನ್ನು ನಾಯಕ, ತರಬೇತುದಾರ ಮತ್ತು ನಾನು ಬಯಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ನಾನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಅವರ ಒಟ್ಟು ಷೇರಿನ ಪಾಲು ಶೇ 3ರಷ್ಟು ತಲುಪಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಇಕ್ವಿಟಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ₹450 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಿಂದ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ನ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಇದೀಗ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡ ₹15,290 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶೇನ್ ಅವರ ಪಾಲು ₹450 ರಿಂದ ₹460 ಕೋಟಿ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.