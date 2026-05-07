ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ವಿವಾಹ

ಗುರುಗ್ರಾಮ (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಅವರು ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ಜೊತೆ ಬುಧವಾರ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಸೋಫಿ ಜತೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅವರು ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆ ಪುರೋಹಿತರೊಬ್ಬರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಫೆಬ್ರುವರಿ 21ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಪ್ತರಷ್ಟೇ ಇದ್ದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಧವನ್, ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ 'ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್' ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ಅವರನ್ನು ವರಿಸಿದ್ದರು. ಸೋಫಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>