<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಲಕರಣೆಗಳ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪೆನಿ ಪವರ್ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ತನ್ನ 'ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೇನ್ ಡಿಫರೆಂಟಲೀ' (ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ) ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ಭಾರತ ತಂಡದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವೃತ್ತಿಪರ ದರ್ಜೆಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪವರ್ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಟ್ರೆಡ್ ಮಿಲ್ಸ್, ವ್ಯಾಯಾಮದ ಸೈಕಲ್ ಹಾಗೂ ಜಿಮ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಅಭಿಯಾನವು 'ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟು'ಗಳು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಪವರ್ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೃತ್ತಿಪರ ದರ್ಜೆಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ.</p>