ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲಗೆ ಗಾಯ; ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ

<p><strong>ಲೀಡ್ಸ್</strong>: ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಆಫ್ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಪಾದದ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಟಿ20 ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಲೆಗ್ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಪ್ರೇಮಾ ರಾವತ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕದ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಅವರು ಬುಧವಾರ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಪಂದ್ಯದ ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಹಾಕಿದ ಆರನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನು ಬ್ಯಾಟರ್ ಫಿಬೆ ಮೊಕೆನ್ಬಾರ್ ಅವರು ಹೊಡೆದರು. ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಅವರ ಬಲಗಾಲಿನ ಪಾದವು ಉಳುಕಿತು. ತಂಡದ ಫಿಸಿಯೊ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರು. ಅವರನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. </p>.<p>2024ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆರಳಿನ ಮೂಳೆಮುರಿತದಿಂದಾಗಿ ಆ ವರ್ಷದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಕಾಲಿನ ಸ್ನಾಯುಸೆಳೆತದಿಂದ ಬಳಲಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 14 ತಿಂಗಳು ಅವರು ಆಟದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರು. ಈಚೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದರು. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>