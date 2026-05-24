LSG vs PBKS | ಶ್ರೇಯಸ್ ಶತಕಕ್ಕೆ ಒಲಿದ ಜಯ: ಪಂಜಾಬ್‌ ಪ್ಲೇ ಆಫ್‌ ಕನಸು ಜೀವಂತ

ಲಖನೌ: ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (ಅಜೇಯ 101;51ಎ) ಅವರ ಅಮೋಘ ಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಸತತ ಆರು ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ನ ಹಾಲಿ ಆವೃತ್ತಿಯ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಅಭಿಯಾನ ಮುಗಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವು ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಕನಸನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

ಏಕನಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಬಳಗವು 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಣಿಸಿತು. ಆರಂಭದ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯವಾಗಿದ್ದ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವು ನಂತರ ಸತತ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತಿತ್ತು. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ತಂಡದ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಭವಿಷ್ಯ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯುವ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಅವಲಂಭಿಸಿದೆ. ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಪಡೆಯು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಯಾನ ಮುಗಿಸಿತು.

ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭ ಆಟಗಾರ ಜೋಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕ (72;44ಎ), ಆಯುಷ್ ಬದೋನಿ (43;18ಎ) ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ (ಅಜೇಯ 37) ಅವರ ಆಟದ ನೆರವಿನಿಂದ ಲಖನೌ ತಂಡ 6 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 196 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.

ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವು ಶ್ರೇಯಸ್ ಮತ್ತು ಆರಂಭ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಭಸಿಮ್ರನ್ ಸಿಂಗ್ (69;39ಎ) ಅವರ ಆಟದ ನೆರವಿನಿಂದ 12 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ 3 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 200 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿತು.

ಲಖನೌ ತಂಡದ ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. ಇನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ (0) ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಮೂರನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಪರ್ ಕೊನೊಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಸಿಮ್ರನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟವಾಡಿದರು.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಪೇರಿಸಿದ ಅವರು ನಂತರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾದರು. ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ 140 (76ಎ) ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅವರು ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಗೆಲುವಿಗೆ 35 ರನ್ ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಭಸಿಮ್ರನ್ ಔಟಾದರು. ನಂತರ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅವರು ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ ಶೆಡ್ಗೆ (ಔಟಾಗದೇ 9) ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ದಡ ಸೇರಿಸಿದರು. ಗೆಲುವಿಗೆ 3 ರನ್ ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಮೊಹಸಿನ್ ಖಾನ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿದರು.

ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ಮಿಂಚು: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಇಳಿದ ಲಖನೌ ತಂಡವು 20 ರನ್ ಗಳಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅರ್ಷಿನ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ (0) ಮತ್ತು ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ (2) ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಬದಲು ಅರ್ಷಿನ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ ಬದೋನಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಆಟವಾಡಿದರು. ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಹರಿದುಬಂದ 49 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಬದೋನಿ ಅವರ ಸಾಹಸದ ಆಟಕ್ಕೆ ಯಜುವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ತೆರೆಯೆಳೆದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಸಿಮ್ರನ್ ಅವರ ಮಿಂಚಿನ ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಏಳು ಓವರುಗಳ ಬಳಿಕ 3 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 69 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಕುಂಟುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ಮತ್ತು ಪಂತ್ (26, 22 ಎಸೆತ) ಅವರು ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 65 ರನ್ ಸೇರಿಸಿ ಆಸರೆಯಾದರು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಆ