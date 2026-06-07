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ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ....

ಗಿರೀಶದೊಡ್ಡಮನಿ
Published : 7 ಜೂನ್ 2026, 7:03 IST
Last Updated : 7 ಜೂನ್ 2026, 7:03 IST
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ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್

ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್

(ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)

ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್

ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್

(ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:5 ವರ್ಷ ಮಿಂಚಿ ಮರೆಯಾದ ಸೂರ್ಯ: ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಾಯಕನಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ಸು
5 ವರ್ಷ ಮಿಂಚಿ ಮರೆಯಾದ ಸೂರ್ಯ: ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಾಯಕನಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ಸು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಶ್ರೇಯಸ್‌ಗೆ ಟಿ20 ಸಾರಥ್ಯ: ‘ವಂಡರ್ ಕಿಡ್‌’ ವೈಭವ್‌ಗೆ ಸ್ಥಾನ
ಶ್ರೇಯಸ್‌ಗೆ ಟಿ20 ಸಾರಥ್ಯ: ‘ವಂಡರ್ ಕಿಡ್‌’ ವೈಭವ್‌ಗೆ ಸ್ಥಾನ
BCCITeam IndiaT20 cricketShreyas IyerSuryakumar Yadav

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