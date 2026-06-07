ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ....

<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮೂವತ್ತು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ‘ಮುಂಬೈಕರ್’ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 51ನೇ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ 52ನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಂಬರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎದುರಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೂ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ!</p>.<p>ಈ ಮೂವತ್ತು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲವೇ? ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘ ಅವಧಿ ಅವರನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ದೂರ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾಕೆ? </p>.<p>2024ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇಶಿ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಿಸಿಸಿಐ ಸೂಚನೆಯನ್ನೂ ಪಾಲಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಗುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಯಿತು. ಭಾರತ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದರೆ ದೇಶಿ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದರು. </p>.<p>ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಖ್ಯಾತನಾಮ ಆಟಗಾರರೂ ತಲೆಬಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ತವರು ರಾಜ್ಯ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. </p>.<p>2024ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡವು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯಿತು. ಅದರ ನಂತರವೂ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ಟಿ20 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಲಭಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ವರ್ಷ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿತು. ಆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. </p>.<p>2025ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಆರ್ಸಿಬಿ ಎದುರು ಸೋತಿತ್ತು. ಆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರ ಆರ್ಭಟದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಆದರೂ ಆ ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏಕದಿನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ನಡುವೆ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಅವರನ್ನು ಕಾಡಿತ್ತು. </p>.<p>ಆದರೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಈಗ ಸ್ಥಾನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವನ್ನೇ ಆಡದವರನ್ನು ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ?</p>.<p>‘ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ತಂಡವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿಸಿದ್ದು ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಧನೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟಗಾರರಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ಕಠಿಣ. ಆದರೂ ಶ್ರೇಯಸ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಜಿತ್ ಅಗರಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಹಾಗಿದ್ದರೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ, ಹೋದ ವರ್ಷ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ? ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಸಾಧನೆ ಏನಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಿದ್ದಾರೆಯೇ? </p>.<p>ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ; ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಈ ಬಾರಿ ಸೈ್ಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟಿ20 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಯಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ಇಶಾನ್ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅವರದ್ದು ಅಮೋಘ ಆಟ. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಹಂಗಾಮಿ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿಕೆಟ್ಕೀಪಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೂ ನಿಜ. ಆದರೂ ಕಳೆದ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೂ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಪುಟಿದೆದ್ದು ಸಾಧನೆಗಳ ಸರಮಾಲೆ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜಯದ ರೂವಾರಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಮಣೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಶಾನ್ ಮತ್ತು ಸಂಜು ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಸಮಾಧಾನ. ಇನ್ನು ಇಡೀ ತಂಡವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದರೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಹರಿಸಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ಗಳಾದ ಸುಶಾಂತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿಟಿ20 ಟೂರ್ನಿಇಯಲ್ಲಿ 16 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಅನುಭವಿ ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ, 15 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹುಡುಗ ಅಕೀಬ್ ನಬಿ ದಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಮಣೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ದೇಶಿ ಟೂರ್ನಿಗಳ ಆಯೋಜನೆಯ ಔಚಿತ್ಯವೇನು? ಐಪಿಎಲ್ ಸಾಕಲ್ಲವೇ? </p>.<p>ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಗೊಂದಲ ತೊರೆದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ತುರ್ತು ಈಗ ಇದೆ. </p>.5 ವರ್ಷ ಮಿಂಚಿ ಮರೆಯಾದ ಸೂರ್ಯ: ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಾಯಕನಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ಸು.ಶ್ರೇಯಸ್ಗೆ ಟಿ20 ಸಾರಥ್ಯ: ‘ವಂಡರ್ ಕಿಡ್’ ವೈಭವ್ಗೆ ಸ್ಥಾನ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>