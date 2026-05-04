ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆಯ ಮಾಲೀಕ, ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ: ಗಿಲ್ ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ...

ಭಾರತ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಗುಜರಾತ್ ಪರ 100 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆಯ ಫೋಟೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.</p><p>ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಗಲೆಯ ಕೆಲವು ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರು, ಸಹೋದರಿ ಹಾಗೂ ಸಹಚರರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮರದ ವಸ್ತುಗಳ ಹಾಗೂ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿವೆ. </p><p>ಗಿಲ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹20 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಉತ್ತಮ ಸೌಕರ್ಯ ಇರುವ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೊಣ.</p><p>ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಬಂಗಲೆಯು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಧುನಿಕ ವಾಸ್ತು ಶೈಲಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಉದ್ಯಾನವನವಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಗಿಡಗಳಿವೆ.</p><p>ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು, ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಆಟವಾಡಲು ಹುಲ್ಲು ಹಾಸಿನ ಉದ್ಯಾನವನವೂ ಇದೆ. ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿನ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗಳು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಖಾಸಗಿ ಜಿಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.</p><p>ಗಿಲ್ ಅವರು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೊಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಜಿಮ್ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಅವರ ಸುತ್ತ ಹಲವು ನಾಯಿಗಳು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿವೆ. ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಿಲ್ ಕಾಲಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಫೋಟೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.