ಡೆಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರನ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಗೆಲುವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿತು: ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಿನ್ನೆ (ಏಪ್ರಿಲ್ 8) ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡವು 1 ರನ್ ರೋಚಕ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ 1 ರನ್ ಓಡದಿದ್ದಾಗ ನಾವೂ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಎನಿಸಿತು ಎಂದು ಗುಜರಾತ್ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>20ನೇ ಓವರ್ನ ಐದನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅವರಿಗೆ 1 ರನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಒಂದುವೇಳೆ ಅವರು ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಗುಜರಾತ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಟೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತಿತ್ತು.</p><p>ಪಂದ್ಯದ ಗೆಲುವಿನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರು 'ನಾವು ಆಡಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಕೊನೆ ಓವರ್ವರೆಗೂ ಹೋಗಿವೆ. ಇಂದು ಗೆಲುವಿನ ರೇಖೆ ದಾಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಿಲ್ಲರ್ ಕೊನೆ ಓವರ್ನ 5ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಯಾರಿಂದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಿದಾಗ, ಪಿಚ್ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವೇಗವಾಗಿ ಯಾರ್ಕರ್ ಹಾಕುವ ಬೌಲರ್ ಬದಲು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬೌಲರ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆವು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಈ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ 210 ರನ್ಗಳು ಸರಾಸರಿಗಿಂತ 10ರಿಂದ 15 ರನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದವು. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದಿತ್ತು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>