ದಿಗ್ಗಜ ಸಚಿನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ 24 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್

ಆತಿಥೇಯ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಹರಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ, ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಜಯದ ನಗೆ ಬೀರಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್‌ 18ರಂದು ನಡೆದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 10 ವಿಕೆಟ್‌ ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಕೆ.ಎಲ್‌.ರಾಹುಲ್ ಬಳಗ, ಆಗಸ್ಟ್‌ 20 ರಂದು ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಜಯಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸೋಮವಾರ (ಆಗಸ್ಟ್‌ 22) ನಡೆದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 13 ರನ್‌ ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸಿದ ಭಾರತದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮೊದಲೆರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಜೇಯ 82 ರನ್‌ ಹಾಗೂ 33 ಗಳಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಕೊನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರಂಕಿ ದಾಟುವುದರೊಂದಿಗೆ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕದ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು.

3️⃣ matches, 2️⃣4️⃣5️⃣ runs 💪@ShubmanGill is the Player of the Series for his impressive run with the bat 👌👌#TeamIndia | #ZIMvIND pic.twitter.com/oYK4ycCOVN

