<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ನವಜ್ಯೋತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಧು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಪಂತ್ ಅವರು ಈ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರದ್ದೇ ನಾಯಕತ್ವದ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಸೋಲುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎದುರಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 68 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿಲ್ಲ. ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಎದುರಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಲಖನೌ ತಂಡವು ಸದ್ಯ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>'ತಂಡಕ್ಕೆ (ಲಖನೌ) ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅಗ್ರಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಸತತ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಂತದಿಂದಲೇ ಸುಧಾರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅಗ್ರ ಮೂವರು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ತಂಡವು ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>'ಮರ್ಕರಂ, ಪೂರನ್, ಮಾರ್ಷ್ ಮತ್ತು ರಿಷಭ್ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ಆಟಗಾರರು. ಆದರೂ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 50 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವೂ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಿಷಭ್ ಅವರು ಸ್ವಯಂಕೃತ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಿಷಭ್ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಡುವ ಸಮರ್ಥ ಆಟಗಾರ. ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಸಿಧು ಹೇಳಿದರು. </p>