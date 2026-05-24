ಭಾನುವಾರ, 24 ಮೇ 2026
ಕರ್ನಾಟಕ ರಣಜಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದ ಅಕ್ಷಯ್‌ಗೆ ಆಟದಂಗಳದಲ್ಲಿಯೇ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಮೇ 2026, 15:36 IST
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ – ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಣಜಿ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಎಸ್.ಎಲ್. ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
ದುರದೃಷ್ಟಕರ ನಿಧನ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಣಜಿ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಎಸ್.ಎಲ್. ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರು ಮೂರನೇ ಡಿವಿಷನ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು.
ಘಟನೆ ನಡೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದ ಅಕ್ಷಯ್, ಡಗ್‌ಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎದೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಕೂಡಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದರೂ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಾಧನೆ
ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರು 2011ರಲ್ಲಿ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರುದ್ಧ ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು 2013-14ರಲ್ಲಿ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು.
ದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಮನ್ಯು ಮಿಥುನ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಅಕ್ಷಯ್, ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು.
ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂತಾಪ
ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ಆಘಾತಗೊಂಡಿರುವ ಸಹ ಆಟಗಾರರು, ಅವರು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯುಳ್ಳ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
39
ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರ ವಯಸ್ಸು
1987ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 30
ಜನನ ದಿನಾಂಕ
18
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು
8
ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
