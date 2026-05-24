<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಕರ್ನಾಟಕ ರಣಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ಎಸ್.ಎಲ್. ಅಕ್ಷಯ್ (39) ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಮೂರನೇ ಡಿವಿಷನ್ ಲೀಗ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಸ್ತಂಭನದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. </p>.<p>ಕೆಎಸ್ಸಿಎ –ನಾಸೂರ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಒಂದನೇ ಗುಂಪಿನ ಮೂರನೇ ಡಿವಿಷನ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವಲಹಳ್ಳಿಯ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಎಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಸಫೈಯರ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬಲಗೈ ಮಧ್ಯಮವೇಗಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಬೆಳಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. ಆದರೆ ಸುಸ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಮೈದಾನ ತೊರೆದರು. ಡಗ್ಔಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದರು. ಆದರೂ ಎದೆನೋವು ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ಸಮೀಪದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆಎಸ್ಸಿಎ) ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>‘ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬದ್ಧತೆ ಇರುವ ತರಬೇತುದಾರನೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಸದಾ ತುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಆಟಗಾರ. ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮುಂದಿದ್ದರು. ಅವರಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅಕ್ಷಯ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಹುಕಾಲ ಆಡಿರುವ ಕೆ.ಬಿ. ಪವನ್ ಒಡನಾಟ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. </p>.<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ 1987ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು ಅಕ್ಷಯ್ ಜನಿಸಿದ್ದರು. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. 2010ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎದುರಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವನ್ನು ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಕನಸು ಕಂಡವರು. ಅದೂ ಕೈಗೂಡಿತು. 2011ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಎದುರಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಸೇರಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. </p>.<p>ಪ್ರತಿಭೆ, ಛಲ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕೌಶಲವಿದ್ದರೂ ಅಕ್ಷಯ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆರ್. ವಿನಯಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅರವಿಂದ್, ಅಭಿಮನ್ಯು ಮಿಥುನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಬಿನ್ನಿ ಅವರಂತಹ ಅನುಭವಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರು ಇದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಚ್.ಎಸ್. ಶರತ್ ಮತ್ತು ರೋನಿತ್ ಮೋರೆ ಅವರಿದ್ದರು. 2012ರಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ ವಿರುದ್ಧ ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯವೇ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯವಾಯಿತು. ಆದರೆ ತಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೆರೆದರು. 2013-14ರಲ್ಲಿ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಜಯಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದರು. </p>.<p>ಆರು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 18 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದರು. 3 ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ 9 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದರು. </p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಕೆಪಿಎಲ್) ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>