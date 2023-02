WPL Auction| ಮಾರಾಟವಾದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿ: ₹3.4 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ RCB

ಮುಂಬೈ: ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ನ ಮೊದಲ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ ಅವರಾಗಿದ್ದು, ₹3.4 ಕೋಟಿಗೆ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

.@mandhana_smriti

Base Price: INR 50 Lakh

Goes to @RCBTweets: INR 3.40 Crore

How about that for the first-ever Player Bid in the history of the #WPLAuction! 👏 👏 pic.twitter.com/TYo51Auiz4

— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) February 13, 2023