ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಋತುಸ್ರಾವ ಆಗಿತ್ತು: ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ವಿಕೆಟ್, ರನ್ಔಟ್, ವೈಡ್, ನೋಬಾಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯ. </p>.<p>ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ‘ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್’ ಬದಲಿಸಲು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಕುರಿತು ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ ಈಚೆಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಇಂತಹ ಸವಾಲುಗಳ ಕುರಿತು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಋತುಸ್ರಾವ ಆಯಿತು. ಅಂಪೈರ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಲು ಮುಜುಗರವಾಯಿತು’ ಎಂದು ಸ್ಮೃತಿ ಈಚೆಗೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ಆದರೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಪೋಷಾಕು ಧರಿಸಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಯಿತು. ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಬಳಸಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಕಾಲ ಪಂದ್ಯ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದು ಸ್ಮೃತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>