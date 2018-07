ವೇಗದ ಅರ್ಧ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಸ್ಮತಿ ಮಂದಾನ

ಟೌನ್ಟನ್: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನ ಟೌನ್ಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಕೆಐಎ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ (ಕೆಎಸ್‍ಎಲ್) ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ ವೇಗದ ಅರ್ಧ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೋಮ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಮೃತಿ 18 ಬಾಲ್‍ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 5 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದ ಇವರು 19 ಬಾಲ್‍ಗಳಲ್ಲಿ 52 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು.

ಸ್ಮೃತಿಯ ಹೊಡೆ ಬಡಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೋಮ್ ತಂಡ ಲಾಘ್ಬೊರಫ್ ಲೈಟನಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.

What an incredible innings on KSL debut from Smriti Mandhana! 48 from just 20 balls!

Some amazing shots here! 💥💥#StormTroopers 🌪️ 🌪 @mandhana_smriti @sachin_rt @BCCIWomen @Anya_shrubsole @legsidelizzy @ECB_cricket @SGanguly99 @VVSLaxman281 @harbhajan_singh pic.twitter.com/JW2dkDzw6C

— Western Storm (@WesternStormKSL) July 22, 2018