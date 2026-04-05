ಗಂಗೂಲಿ ಬಯೊಪಿಕ್ 'ದಾದಾ' ಚಿತ್ರೀಕರಣ‍ ಆರಂಭ; ಸೌರವ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇವರೇ

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ 'ದಾದಾ' ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಲೈಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಕ್ರಿಕೆಟ್. 'ದಾದಾ' ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಈಗ ಆರಂಭ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಲವ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಉಡಾನ್, ಲೂಟೇರಾ, ಟ್ರಾಪ್ಡ್ , ಜುಬಿಲಿಗಳಂತಹ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಮೋಟ್ವಾನೆ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲವ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಲವ್ ರಂಜನ್ ಮತ್ತು ಅಂಕುರ್ ಗಾರ್ಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ರಾಜಕುಮಾರ್ ರಾವ್ ಅವರು ಗಂಗೂಲಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

1992ರಿಂದ 2008ರವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ಗಂಗೂಲಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 18,575 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 38 ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಆಟಗಾರರು ದಾದಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.