ಕಾನರ್ ಮಿಂಚಿನ ಅರ್ಧಶತಕ; ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಟಿ20 ಸರಣಿ

ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಚರ್ಚ್: ಕಾನರ್ ಎಸ್ಟರ್ಹುಯಿಝೆನ್ ಅವರು ಮಿಂಚಿನ ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಐದನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು 33 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು 3–2 ರಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 57 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಕಾನರ್ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಧ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 4 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 187 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಉತ್ತರವಾಗಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 8 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 154 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯಿತು.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಆರಂಭ ಮಾಡಿತು. ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಕೊನೆಗೆ 1 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 43 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ತಂಡ 10 ಓವರುಗಳ ಬಳಿಕ 2 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 76 ರನ್ಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ 10 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನರ್ ಎಸ್ಟರ್ಹುಯಿಝೆನ್ ರನ್ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 111 ರನ್ಗಳು ಹರಿದುಬಂದವು. ಕಾನರ್ ಮತ್ತು ಡಿಯಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟರ್ (ಅಜೇಯ 21, 13 ಎಸೆತ) ಅವರು ಕೇವಲ 4 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 61 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಹೆಚ್ಚಿತು.

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪರ ಬೆವನ್ ಜೇಕಬ್ಸ್ (36, 19ಎಸೆತ) ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋರಾಟ ತೋರಿದರು.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು:

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕ: 20 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 187 (ವಿಯಾನ್ ಮುಲ್ಡರ್ 31, ರುಬಿನ್ ಹರ್ಮನ್ 39, ಕಾನರ್ ಎಸ್ಟರ್ಹುಯಿಝೆನ್ 75, ಡಿಯಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟರ್ ಔಟಾಗದೇ 21; ಬೆನ್ ಸಿಯರ್ಸ್ 37ಕ್ಕೆ2);

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್: 20 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 154 (ಟಿಮ್ ರಾಬಿನ್ಸನ್ 25, ಬೆವನ್ ಜೇಕಬ್ಸ್ 36; ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಝಿಯಾ 21ಕ್ಕೆ2, ವಿಯಾನ್ ಮುಲ್ಡರ್ 28ಕ್ಕೆ2, ಒಟಿನೆಲ್ ಬಾರ್ತ್ಮನ್ 33ಕ್ಕೆ2). ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ: ಕಾನರ್ ಎಸ್ಟರ್ಹುಯಿಝೆನ್.